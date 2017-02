Versace: American Crime Story, Edgar Ramirez e Darren Criss nel cast della stagione 3

Cristiano Ogrisi

Edgar Ramirez (La ragazza del treno) e Darren Criss (Glee) sono entrati nel cast di Versace: American Crime Story, la terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy per FX. Ramirez sarà il leggendario stilista mentre Criss sarà il suo assassino.

Versace esamina l'omicidio shock dello stilista nel 1997 sulle scale di casa sua da parte del serial killer Andrew Cunanan. Otto giorni dopo, l'assassino si suicidò in una barca mentre lo polizia lo stava per catturare.

Versace sarà basato sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth, Ryan Murphy dirigerà il pilot e le riprese inizieranno il mese prossimo tra Los Angeles e Miami, anche se poi le puntate andranno in onda dopo Katrina: American Crime Story - la seconda stagione dedicata all'omonimo uragano. Ancora non è dato sapere se qualcuno di The People vs OJ Simpson: American Crime Story tornerà nel cast delle stagioni successive.

