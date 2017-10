Veronica Mars: Kristen Bell è sicura che in futuro verrà realizzata una miniserie

L'attrice Kristen Bell è assolutamente convinta che in futuro verranno realizzati nuovi episodi di Veronica Mars.

La star della serie creata da Rob Thomas, intervenendo in una diretta live su Facebook organizzata per promuovere il nuovo show di Ryan Hansen, ha raccontato: "Siamo disposti a impegnarci per riuscirci. Se dovrò fare una cosa in stile La signora in giallo quando avrò 80 anni accetterò. Accadrà prima o poi".

Kristen ha aggiunto che è in costante contatto con il creatore del cult televisivo e parlano spesso di un possibile ritorno dei personaggi sul piccolo schermo.

L'impegno della Bell in The Good Place rende però impossibile pensare alla produzione di un'intera nuova stagione: "Non si possono girare due show in contemporanea. Quindi dovremmo girare una miniserie. Io e Rob ci scriviamo di tanto in tanto, una volta ogni due mesi o qualcosa di simile, e penso personalmente, e Rob è d'accordo, che non faremo mai pagare di nuovo i fan e che il formato funziona meglio in versione a episodi".

