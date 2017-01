Veronica Mars, revival in arrivo con sei nuovi episodi?

Cristiano Ogrisi

Dopo il revival di Una mamma per amica: di nuovo insieme, si sta iniziando a parlare del futuro di Veronica Mars, la famosa serie tv di Rob Thomas.

Durante l'estate, l'attrice protagonista Kristen Bell ha confermato che c'è qualcosa che bolle in pentola. Nel 2014 è uscito nei cinema Veronica Mars - Il film, primo lungometraggio ispirato allo show tv, realizzato grazie a una campagna Kickstarter da 5,7 milioni di dollari. Ma la Bell ha assicurato:

"Stiamo impegnandoci per farlo di nuovo. E stavolta non chiederemo soldi al pubblico."

Rob Thomas, durante la promozione della terza stagione di iZombie, ha parlato di voler realizzare sei nuovi episodi di un'ora:

"Kristen e io vogliamo mettere in piedi sei nuovi episodi su un mistero di Veronica Mars. Se fossi uno scommettitore, direi che si farà. Dobbiamo solo capire quando."

Le due complicazioni riguardano gli impegni precedentemente presi dai due: Kristen Bell è legata alla serie NBC The Good Place, Rob Thomas sta lavorando al remake per la CW di Lost Boys.

"Dovremmo trovare un momento libero per entrambi. Quando un attore è ingaggiato per uno show di un canale, ci sono permessi per fare la guest star in un episodio all'anno. In più ci sono permessi per partecipare a qualcosa di non direttamente competitivo. Non so se la NBC consideri Netflix non competitivo, vedremo. Se The Good Place e Lost Boys vanno bene, ci vorrà un po', sarà difficile ma lo vogliamo fare."

