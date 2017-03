Venom: svelata la data in cui arriverà il film "spinoff" di Spider-Man

La Sony Pictures ha annunciato che il 5 ottobre 2018 arriverà nelle sale americane il film dedicato a Venom, il personaggio dei fumetti apparso in passato sul grande schermo in Spider-Man 3, in cui era interpretato da Topher Grace. Venom è stato creato, nel 1988, da David Michelinie e dagli artisti Todd McFarlane e Mike Zack; si tratta di un'entità aliena che ha bisogno di un corpo umano per sopravvivere e che conferisce alla sua vittima dei poteri incredibili. Attualmente nei fumetti Venom non è più del tutto malvagio ed è legato a Flash Thompson: un ex bullo che tormentava Peter Parker di cui è invece diventato amico, prima di iniziare a lavorare come agente governativo.

Per ora non è stato rivelato quale sarà l'approccio al personaggio scelto per il film, tuttavia non dovrebbe esserci un legame con il lungometraggio dedicato all'Uomo Ragno con protagonista Tom Holland.

