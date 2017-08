Venom: Riz Ahmed reciterà nel film della Sony?

Riz Ahmed, secondo quanto riporta Variety, starebbe valutando la possibilità di entrare a far parte del cast di Venom, il film con protagonista Tom Hardy.

Le indiscrezioni, per ora, rivelano solo che potrebbe ottenere il ruolo di un famoso personaggio dei fumetti della Marvel ma non sembra si tratti di Carnage, nonostante la sua presenza nel film sembra essere confermata.

Scott Rosenberg, già autore di Pain & Gain - Muscoli e Denaro e Jumanji, e Jeff Pinkner, che ha firmato The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, scriveranno la sceneggiatura del progetto, in arrivo nelle sale americane il 5 ottobre 2018.

Il personaggio di Venom è stato creato, nel 1988, da David Michelinie e dagli artisti Todd McFarlane e Mike Zack; si tratta di un'entità aliena che ha bisogno di un corpo umano per sopravvivere e che conferisce alla sua vittima dei poteri incredibili. Attualmente nei fumetti Venom non è più del tutto malvagio ed è legato a Flash Thompson: un ex bullo che tormentava Peter Parker di cui è invece diventato amico, prima di iniziare a lavorare come agente governativo.

