Venom: nuove foto di Tom Hardy sul set

Sono in corso le riprese di Venom, nuovo cinecomic prodotto dalla Sony Pictures. Nel frattempo spuntano sui social nuove foto della star Tom Hardy sul set. La star inglese interpreterà Eddie Brock, futuro villain della saga di Spider-Man dopo la trasformazione nel mostruoso Venom.

Nelle foto diffuse vediamo Hardy in "borghese", il che fa pensare che stia girando scene in cui Eddie Brock non ha ancora subito la trasformazione, ma la presenza di bende alle braccia suggerisce la possibilità che abbia affrontato un qualche combattimento. I più recenti rumors indicherebbero nell'arco narrativo dei fumetti del Lethal Protector la base del plot. Nella storia un gruppo di mercenari dà la caccia a Eddie Brock dopo che lui si è trasferito a San Francisco.

Fanno parte del cast anche Michelle Williams, Jenny Slate, Scott Haze e Riz Ahmed.

La regia di Venom è stata affidata a Ruben Fleischer, la storia non avrà legami con l'universo di Spider-Man realizzato per il grande schermo. La sceneggiatura è firmata da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

Venom dovrebbe arrivare nelle sale il 5 ottobre 2018.

