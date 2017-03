Venom: annunciati gli sceneggiatori del film della Sony

Dopo aver annunciato la data di distribuzione nelle sale di Venom, prevista per il 5 ottobre 2018, la Sony ha confermato gli sceneggiatori che si occuperanno del progetto.

Saranno infatti Scott Rosenberg, già autore di Pain & Gain - Muscoli e Denaro e Jumanji, e Jeff Pinkner, che ha firmato The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, a sviluppare lo script del lungometraggio.

La prima bozza, invece, è stata scritta da Dante Harper.

Il personaggio di Venom è stato creato, nel 1988, da David Michelinie e dagli artisti Todd McFarlane e Mike Zack; si tratta di un'entità aliena che ha bisogno di un corpo umano per sopravvivere e che conferisce alla sua vittima dei poteri incredibili. Attualmente nei fumetti Venom non è più del tutto malvagio ed è legato a Flash Thompson: un ex bullo che tormentava Peter Parker di cui è invece diventato amico, prima di iniziare a lavorare come agente governativo.

