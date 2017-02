Vengo... con mamma: un nuovo trailer con Goldie Hawn e Amy Schumer

La 20th Century Fox ha diffuso un nuovo trailer di Snatched, la commedia con protagoniste Amy Schumer e Goldie Hawn, in arrivo nelle sale americane il 12 maggio. Le due attrici interpreteranno madre e figlia, impegnate in una vacanza in Sud America che si trasforma in un disastro.

Fanno parte del cast anche Joan Cusack, Ike Barinholtz, Wanda Sykes e Christopher Meloni.

La regia è di Jonathan Levine, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Katie Dippold.

