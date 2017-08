Venezia 2017: svelati gli ultimi tre titoli della 74esima edizione

A tre settimane dalla 74esima Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica, Alberto Barbera ha annunciato tre nuovi titoli, in anteprima mondiale, che completano il programma del festival.

John Woo porta Fuori Concorso Zhuibu (Manhunt), attesissimo ritorno al thriller poliziesco, che racconta la storia di un uomo cinese incastrato per un omicidio in Giappone che deve sfuggire non solo alle autorità, ma anche ad alcuni misteriosi killer. Woo ha vinto, proprio a Venezia, il Leone d'Oro alla carriera nel 2010.

Nella sezione Proiezioni speciali, invece, è la volta de L'ordine delle cose di Andrea Segre (Io sono Li), in cui Corrado, poliziotto specializzato nella gestione del sistema di controllo dei flussi migratori, coordina una missione in Libia dove incontra Swada, una donna della Somalia che sta cercando di arrivare dal marito in Finlandia.

Infine, per chiudere la sezione Venezia Classici - Documentari, arriva il documentario L'Enigma di Jean Rouch a Torino - Cronaca di un film raté di Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola, che ricostruisce l'arrivo di Rouch e la conclusione del progetto Enigma che ne è derivato, attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Venezia 2017: svelati gli ultimi tre titoli della...