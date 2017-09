Venezia 2017: Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche vince il Mouse d'Oro

La nona edizione del Mouse d'Oro - il premio dei siti di cinema - assegnato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche, votato il miglior film del Concorso dai collaboratori degli oltre 80 siti di cinema che compongono la giuria, mentre il Mouse d'Argento al miglior film fuori della competizione va all'animazione Gatta Cenerentola di Ivan Cappiello, Dario Sansone, Marino Guarnieri, Alessandro Rak.

Leggi anche: Mektoub, My Love: Canto Uno, il travolgente "racconto d'estate" di Abdel Kechiche

Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche continua il percorso di ricerca dell'autore sul linguaggio motivo del corpo in risposta a quello razionale della parola. Mektoub, My Love: Canto Uno ha conquistato una media di 8,55, una delle più alte mai registrate nei nove anni del premio. Tra i film fuori dal concorso ufficiale la preferenza della giuria va all'inconsueta animazione italiana Gatta Cenerentola (7,79).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Venezia 2017: Mektoub, My Love: Canto Uno di...