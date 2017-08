Venezia 2017: Matt Damon e Maria Elena Boschi sul red carpet inaugurale (FOTO)

Grande trepidazione per il primo red carpet di questa 74esima edizione della mostra internazionale del cinema di Venezia, tanti i volti attesi e grandi le aspettative che non sono state deluse. Oltre alle giurie, che hanno portato personaggi del calibro di John Landis, Edgar Wright, Rebecca Hall, L'italiana Jasmine Trinca, e la presidentessa di giuria Annette Bening. Ovviamente non poteva mancare il padrino della manifestazione Alessandro Borghi, chiamato a presentare la serata.

E' stata anche la giornata della presentazione in concorso di Downsizing, film di Alexander Payne con l'attesissimo Matt Damon e Kristen Wiig che hanno posato per il photocall di rito e sul red carpet, sorridenti ma un po' frettolosi davanti ai numerosi fotografi e fan urlanti.

