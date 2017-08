Venezia 2017: 3 domande sulla 74esima Mostra del Cinema!

Mancano poche settimane alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia e ormai siamo tutti quanti sui posti di partenza. Il programma di quest'anno è ricco di moltissime anteprime ed incontri interessanti, noi di Movieplayer.it ovviamente seguiremo l'evento da vicino e vi terremo costantemente aggiornati.

Per ingannare l'attesa vi invitiamo ad un nuovo appuntamento con il nostro speciale video 3 Domande in cui cercheremo di rispondere ai quesiti più chiacchierati in vista dell'inizio del festival. Quali sono i titoli più attesi? Quali celebrità arriveranno al lido? E che cosa si sa dei titoli italiani in competizione?

Da Madre! di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence attesa sul tappeto rosso al nuovo film di Paolo Virzì, questo e tanto altro nella nostra rubrica "3 Domande", ecco il video:

