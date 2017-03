Veloce come il vento e La pazza gioia in prima visione assoluta su TIMVISION

Patrizio Marino

Veloce come il vento e La pazza gioia, i due film premiati ai David di Donatello 2017, saranno disponibili in prima visione assoluta su TIMvision, la piattaforma on demand di TIM, grazie al recente accordo strategico siglato tra TIM e RAI.

Veloce come il vento, il film diretto da Matteo Rovere (produttore di Smetto quando voglio) che ha ottenuto 16 nomination, sarà disponibile in prima visione assoluta su TIMvision da venerdì 7 aprile. Il film liberamente ispirato alla storia del pilota di rally Carlo Capone ha ottenuto, tra le altre, la candidatura per il miglior attore protagonista a Stefano Accorsi (già vincitore del Nastro d'argento 2016 per la categoria); l'attore, che ha dovuto perdere quasi 12 chili per interpretare Loris, un ex pilota tossicodipendente, ha definito il ruolo come l'interpretazione più faticosa della sua carriera.

Tra i protagonisti del film, Matilda De Angelis, candidata come miglior attrice protagonista e già vincitrice del Premio Biraghi ai Nastri d'Argento 2016 e del riconoscimento Attrice rivelazione dell'anno al Taormina Film Fest 2016.

La pazza gioia, il capolavoro di Paolo Virzì (La bella vita, Ferie d'agosto, La prima cosa bella, Il capitale umano), con 17 nomination ai David, arriverà il prossimo 17 maggio in prima visione assoluta su TIMvision. Il film ruota attorno alle due protagoniste, Donatella e Beatrice ospiti di una comunità per donne con disturbi mentali, interpretate da Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi.

