Veep: la settima stagione sarà l'ultima per la serie TV HBO!

La pluripremiata e celebre serie HBO Veep creata da Armando Iannucci (The Thick of It) si sta per concludere. La settima stagione, infatti, programmata per arrivare sul piccolo schermo nel 2018 sarà anche l'ultima per il popolare show che ha conquistato milioni di spettatori.

Veep in cinque anni ha vinto ben 12 Emmy, tra cui miglior serie commedia nel 2015 e nel 2016, mentre l'attrice Julia Louis-Dreyfus grazie al ruolo di Selina Meyer ha ricevuto un Emmy come miglior attrice in ogni edizione a partire dal 2012!

Dopo l'abbandono dello showrunner Armando Iannucci, la serie è andata avanti sotto la guida di David Mandel restando per giunta su ottimi livelli. Julia Louis-Dreyfus parlando della decisione di concludere lo show ha dichiarato: "Era chiaro per noi che questa nuova stagione sarebbe dovuta essere anche l'ultima. Non vogliamo ripeterci o deludere le aspettative. La storia ha una conclusione perfetta!"

La fine di Veep verrà accolta con molta tristezza da parte dei fan, ma anche da parte dell'HBO che nel 2018 vedrà la conclusione di due delle sue serie più popolari. Oltre allo show creato da Iannucci, infatti, terminerà anche la popolare saga de Il trono di spade!

Il 17 Settembre si terrà la cerimonia dei premi più prestigiosi del piccolo schermo e ancora una volta Veep è stata nominata in moltissime categorie.

