Un nuovo trailer della sesta stagione di Veep è stato diffuso da HBO. Il trailer mostra l'ex Presidente degli Stati Uniti Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) ospite a CBS: This Morning, la quale analizza i motivi per cui ha perso le elezioni. Ecco le sue parole: "Quest'ultimo anno è stato divertente. Molto divertente, davvero! Perdere fa male, ma ho usato quest'opportunità per rientrare in contatto con una mia vecchia amica di nome Selina Meyer." Vediamo, inoltre, Selina impegnata a evitare le mine in un viaggio all'estero e posare per un autoritratto.

La sesta stagione di Veep prenderà il via il 16 aprile 2017. Nello show ricompariranno anche Gary (Tony Hale) e il membro del Congresso Jonah Ryan (Timothy Simmons) a cui Selina si rivolge dicendo: "Ti distruggerò in modi così creativi che mi onoreranno al Kennedy Center."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Veep: HBO lancia il trailer della stagione 6!