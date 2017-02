Van Helsing: il nuovo film della Universal sarà scritto da Dan Mazeau

Uno dei prossimi progetti della Universal dedicati ai "mostri" cinematografici dello studio sarà dedicato alle avventure di Van Helsing e a occuparsi della sceneggiatura del film sarà Dan Mazeau, autore de La furia dei Titani e già coinvolto nelle prime fasi dell'ideazione del nuovo franchise.

Inizialmente la storia del cacciatore di vampiri creato da Bram Stoker nel 1897 ha potuto contare sul lavoro di Eric Heisserer (Arrival) e Jon Spaihts (Doctor Strange).

Il personaggio è da sempre un esperto del mondo sovrannaturale e un temibile cacciatore di vampiri. Heisserer, parlando del lavoro compiuto dal team di sceneggiatori coinvolti nello sviluppo dei film della Universal, aveva dichiarato: "Abbiamo tutti offerto le nostre idee su come pensavamo potesse funzionare questo mondo e su quello che volevamo esplorare. Alle volte parlavamo delle tematiche e io e Jon ci trovavamo d'accordo per quanto riguarda quello che avremmo voluto vedere in Van Helsing. Si è formato naturalmente un team".

Van Helsing, nella nuova versione, non dovrebbe avere poteri sovrannaturali ma essere una persona comune che lotta per salvare il mondo.

