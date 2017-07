Van Helsing: Channing Tatum sarà il cacciatore di vampiri nel nuovo film?

La Universal Pictures sembra stia valutando la possibilità di riportare sul grande schermo Van Helsing con un reboot che farà parte del Dark Universe.

Il progetto, scritto da Dan Mazeau, potrebbe avere come protagonista l'attore Channing Tatum e, per ora, non è ancora stato confermato il nome del regista che firmerà il lungometraggio.

Il personaggio di Abraham Van Helsing è stato creato nel 1897 da Bram Stoker, tra le pagine del suo romanzo Dracula. Il cacciatore di vampiri è poi ritornato sul grande schermo più volte, tra cui in occasione della versione del 2004 in cui era stato interpretato da Hugh Jackman.

