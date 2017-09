Valentine: ecco il corto di Paul Thomas Anderson per la band HAIM

Il regista Paul Thomas Anderson ha diretto il cortometraggio intitolato Valentine, distribuito in alcuni cinema americani qualche mese fa per promuovere l'album Something To Tell You del gruppo HAIM.

Il video, girato in 35mm, ora è stato condiviso online e mostra le artiste nello studio di registrazione. Il titolo è ispirato al Valentine Recording Studios di Los Angeles dove sono state incise le canzoni e che in passato ha ospitato artisti del calibro di Frank Zappa, Quincy Jones e The Beach Boys.

Anderson ritornerà protagonista nei cinema a dicembre con il suo nuovo film il cui protagonista è il premio Oscar Daniel Day-Lewis.

Ecco il video:

