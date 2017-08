Val Kilmer: "il successo di Tombstone è stato merito di Kurt Russell!"

Hollywood è piena di leggende e storie sulla realizzazione di alcuni film in circostanze misteriose. Tombstone, film western del 1993 sulla figura di Wyatt Earp, ebbe una difficile produzione con il primo regista licenziato ad appena un mese dall'inizio delle riprese.

Negli anni si è parlato molto del fatto che il film fosse in realtà diretto dalla star protagonista Kurt Russell, adesso il co-interprete Val Kilmer che nel titolo in questione interpretava Doc Holliday, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito e pur non confermando la regia di Russell ha affermato: "Kurt è l'unico responsabile del successo di Tombstone, non ci sono dubbi!"

Inizialmente il film sarebbe dovuto essere diretto dallo sceneggiatore Kevin Jarre, poi ufficialmente è stato firmato da George P. Cosmatos. Nel suo blog Val Kilmer ha descritto in maniera precisa i suoi ricordi riguardo la produzione di quel film scrivendo che Russell sacrificò la sua performance togliendosi minuti su schermo e dedicò tutta la sua energia per raccontare questa storia spingendosi addirittura a comporre la lista delle inguadrature per aiutare Cosmatos.

Kilmer dedica anche delle parole a Bill Paxton e Sam Elliott parlando del loro essere totalmente coinvolti, ma anche qui torna a ribadire: "nessuno di loro ha fatto tanto quanto Kurt Russell per Tombstone!"

Insomma, ventiquattro anni dopo l'uscita del film su Wyatt Earp intepretato da Kurt Russell, Val Kilmer nei panni di Doc Holiday continua ancora a guardargli le spalle!

