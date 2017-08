Uragano Harvey, Sandra Bullock dona 1 milione di dollari alla Crose Rossa Americana!

In seguito ai terribili danni provocati dall'uragano Harvey in Texas, molte celebrità hanno dato un contributo per aiutare le vittime. Si aggiunge alla lista anche Sandra Bullock che ha donato 1 Milione di dollari in sostegno dell'American Red Cross!

L'attrice di Gravity ha dichiarato di sperare che nonostante l'attuale divisione politica del paese, l'America possa unirsi nella tragedia per aiutarsi a vicenda. "Non c'è politica in questa situazione - ha detto la Bullock - ci sono esseri umani che si trovano immersi nell'acqua e hanno bisogno d'aiuto!".

Insieme a Sandra Bullock sono intervenute anche altre celebrità come Dwayne Johnson, Kevin hart e Lin-Manuel Miranda. Anche la Walt Disney Company e Facebook hanno donato un milione di dollari alla Croce Rossa per supportare il loro importante lavoro. L'uragano Harvey ha ucciso 19 persone e causato danni pari a 3 bilioni di dollari!

