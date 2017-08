Uragano Harvey, Leonardo DiCaprio dona un milione di dollari alla United Way Worldwide!

Leonardo DiCaprio ha donato 1 milione di dollari alla raccolta fondi iniziata dalla United Way Worldwide per intervenire sulle conseguenze del terribile uragano Harvey che negli scorsi giorni ha colpito il Texas facendo almeno 35 vittime e causando danni pari a 160 miliardi di dollari!

"Siamo incredibilmente grati per la generosità di Leonardo DiCaprio e della sua fondazione" ha detto Brian Gallagher, il presidente della United Way Wordlwide. "Intervenire in risposta all'uragano Harvey richiede il meglio di noi e questa donazione lo rappresenta!"

La Fondazione Leonardo DiCaprio è intervenuta durante diverse calamità naturali del passato in aiuto delle vittime, come ad esempio lo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004, il terremoto ad Haiti del 20110 e l'Urragano Sandy nel 2012. Il rappresentante della fondazione Terry Tamminem ha dichiarato: "Speriamo che la nostra donazione ispirerà altri ad intervenire e supportare la United Way e tutte le organizzazioni interessate."

Insieme a DiCaprio sono intervenute anche altre celebrità come Dwayne Johnson, Kevin Hart, Lin-Manuel Miranda e Sandra Bullock. Anche la Walt Disney Company e Facebook hanno donato un milione di dollari alla Croce Rossa per supportare il loro importante lavoro.

