Unlocked: Orlando Bloom e Noomi Rapace nel trailer del thriller

Il primo trailer del film Unlocked mostra in azione i protagonisti Noomi Rapace e Orlando Bloom.

Il lungometraggio seguirà quello che accade ad Alice Racine (Rapace), esperta in interrogatori per conto della CIA, dopo che viene ingannata e rivela involontariamente a dei terroristi delle informazioni molto importanti. Il suo errore potrebbe causare un attacco terroristico con armi biologiche nella città di Londra e Alice decide quindi di collaborare con un agente dell'MI5 (Bloom) per impedire il drammatico evento.

Fanno parte del cast anche Michael Douglas, Toni Collette e John Malkovich. La regia è di Michael Apted e il film verrà distribuito nelle sale britanniche il 5 maggio.

Ecco il trailer:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Unlocked: Orlando Bloom e Noomi Rapace nel...