Underworld: Blood Wars, una clip esclusiva tratta dai contenuti speciali

La Universal Pictures Home Entertainment ha messo in vendita a partire da oggi, 26 luglio, il film Underworld - Blood Wars in versione homevideo.

Il quinto capitolo della saga cinematografica mostra Selene, interpretata da Kate Beckinsale, braccata da un lato dal clan dei Lycans guidati dal carismatico Marius (Tobias Menzies), e dall'altro dalla fazione dei vampiri che l'ha tradita, Selene può contare soltanto su due alleati: David (Theo James) e suo padre Thomas (Charles Dance). Marius intanto riesce a convincere l'esercito di Lycans che lo ascolta a fauci spalancate, che la chiave per porre fine alla millenaria battaglia contro i vampiri, è il sangue di Eve, la figlia di Selene, per metà lycan, per metà vampira, in grado di conferire a chiunque ne beva anche solo una goccia un potere sufficiente a sconfiggere i nemici una volta per tutte. Nello scontro finale per proteggere se stessa e sua figlia, Selene sarà chiamata a compiere l'estremo sacrificio.

Underworld: Blood Wars sarà disponibile in formato Dvd, Blu-Ray e 4K Ultra HD. Tutti i capitoli della saga con protagonista Kate Beckinsale saranno poi disponibili anche in un cofanetto, anche in questo caso ricco di contenuti speciali.

In esclusiva per Movieplayer.it ecco una clip tratta dai contenuti extra in cui si rivelano dei dettagli sul personaggio di Lena (interpretato da Clementine Nicholson), sul suo linguaggio e sulle sue origini.

