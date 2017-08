Uncharted: Shawn Levy promette un Indiana Jones per le nuove generazioni!

Shawn Levy, il regista di Real Steel e Una notte al museo ora impegnato nell'adattamento cinematografico del videogioco di successo Uncharted, ha definito il suo nuovo progetto l'Indiana Jones delle nuove generazioni.

Non è la prima volta che Uncharted viene accostato al famoso personaggio di George Lucas e Steven Spielberg interpretato da Harrison Ford. Il videogioco della Naughty Dog è considerato uno dei migliori titoli del mondo videoludico anche per la sua struttura cinematografica che ammicca non poco ad alcuni classici del cinema d'avventura tra cui proprio I predatori dell'arca perduta.

Leggi anche: Uncharted 4, la recensione cinematografica del videogioco!

In una recente intervista Levy ha dichiarato: "Il gioco è assolutamente meraviglioso. L'azione, il setting pieno d'immaginazione, l'iconico protagonista: ha tutto il necessario per essere un film altrettanto meraviglioso. Per me il momento decisivo è stato l'incontro con Tom Holland, le origini di Nathan Drake nel gioco vengono affrontate solo collateralmente in combinazione con qualche flashback insieme ai suoi colleghi d'avventura. Quindi il film ha delle basi originali solide, potrebbe diventare una caccia al tesoro divertentissima e un capitolo del protagonista che non potresti mai vedere rigiocando al videogioco!"

Il regista ha poi continuato parlando del film: "Abbiamo catturato lo spirito e i toni del gioco, ma anche lo spettacolare aspetto visivo. Il tutto appunto applicato a questo inedito capitolo della vita di Nathan Drake. Se facciamo tutto come abbiamo intenzione di fare il risultato sarà un ottimo Uncharted e un ottimo Uncharted è di base un grandioso Indiana Jones per le generazioni che sono cresciuti senza Indiana Jones"

Shawn Levy recentemente ha prodotto la serie di successo Netflix Stranger Things e si è avvicinato alla produzione di Uncharted l'anno scorso insieme al regista di The Grey, Joe Carnahan, che scriverà la sceneggiatura. Nei panni del giovane Nathan Drake invece troveremo l'amichevole Tom Holland di quartiere!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Uncharted: Shawn Levy promette un Indiana Jones...