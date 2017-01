Uncharted: pronta la sceneggiatura del film su Nate Drake

Cristiano Ogrisi

Dopo anni di attesa, i fan di Uncharted possono gioire. Joe Carnahan, sceneggiatore di Narc e The Grey, ha rivelato sul suo account Instagram che la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico del famoso videogioco è finalmente pronta.

"Fatta e finita. Ora inizia il vero lavoro. Se c'è una sceneggiatura più mostruosamente figa di questa a Hollywood, la voglio leggere, perchè questa spacca."

Done and Dusted. Now the REAL work begins. If there's a more monstrously cool action script in Hollywood right now, I wanna read it, 'cuz this thing is a BEAST. Una foto pubblicata da Joe Carnahan (@carnojoe) in data: 7 Gen 2017 alle ore 13:28 PST

La Sony Pictures ha ingaggiato Shawn Levy (Stranger Things, Una notte al museo, Real Steel) per dirigere il film. La storia segue un discendente dell'esploratore Francis Drake chiamato Nate, che crede di aver capito la posizione di El Dorado. La ricerca si fa complessa quando un altro cacciatore inizia a seguire le tracce della città d'oro e alcune creature iniziano a attaccarli per non far uscire i segreti di quel luogo misterioso.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Uncharted: pronta la sceneggiatura del film su...