Netflix ha diffuso una featurette del suo progetto Una serie di sfortunati eventi, adattamento dei romanzi per ragazzi scritti da Lemony Snicket.

Il filmato approfondisce il modo in cui è stato ricreato l'universo in cui vivono gli orfani Baudelaire e il malvagio conte Olaf, svelando l'impegno per risultare fedeli al testo originale per quanto riguarda le scenografie e il trucco che permette di portare in vita il conte Olaf.

Gli episodi sono tratti dalla serie di libri scritti da Lemony Snicket (nome d'arte di Daniel Handler) e racconteranno la storia degli orfani Baudelaire - Violet, Klaus e Sunny - affidati alle cure del malvagio conte Olaf (Neil Patrick Harris), determinato a ottenere l'eredità dei loro genitori.

Fanno parte del cast Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Joan Cusack, Malina Weissman e Louis Hynes.

