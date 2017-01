Una serie di sfortunati eventi: il tema musicale cantato da Neil Patrick Harris

Nella giornata di domani debutterà su Netflix la serie Una serie di sfortunati eventi e ora è stato diffuso in anteprima il tema musicale che accompagna gli opening credits del progetto tratto dai famosi libri.

Neil Patrick Harris, interprete del conte Olaf, canta il brano in cui viene suggerito agli spettatori di non guardare quanto sta per accadere, mentre sullo schermo si vede l'elaborato piano criminale ideato dal malvagio personaggio per ottenere l'eredità dei fratelli Baudelaire.

Gli episodi sono tratti dalla serie di libri scritti da Lemony Snicket (nome d'arte di Daniel Handler) e racconteranno la storia degli orfani Baudelaire - Violet, Klaus e Sunny - affidati alle cure del malvagio conte Olaf (Neil Patrick Harris), determinato a ottenere l'eredità dei loro genitori.

Fanno parte del cast anche Patrick Warburton, Joan Cusack, Malina Weissman e Louis Hynes.

