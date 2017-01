Una serie di sfortunati eventi: Daniel Handler parla della seconda stagione

Daniel Handler, l'autore dei libri alla base del nuovo show di Netflix Una serie di sfortunati eventi, ha parlato del lavoro compiuto per adattare la storia degli orfani Baudelaire e del malvagio conte Olaf, rivelando di essere già al lavoro sulla seconda stagione.

Lo scrittore ha spiegato che scrivere le puntate tratte dai propri libri è stato particolarmente divertente, nonostante fosse una sfida. Il team di Netflix era particolarmente entusiasta e questo ha aiutato moltissimo Handler, impegnato a ideare un mistero che avesse lo stesso punto di arrivo rispetto alla storia narrata tra le pagine, ma un percorso diverso.

Il risultato è una serie adatta ai ragazzi e allo stesso tempo in grado di appassionare i genitori.

L'autore, inoltre, sembra aver confermato implicitamente il rinnovo da parte di Netflix dichiarando: "Sono impegnato nella scrittura della seconda stagione. Ho lavorato nel mio salotto con un team di autori e sto davvero amando la prossima stagione, e speriamo di proseguire facendo subito la terza considerando quanto in fretta crescono e cambiano i giovani attori. Cercheremo quindi di girare il più velocemente possibile. La seconda stagione sarà composta da dieci episodi e dovrebbe concludersi con The Carnivorous Carnival, proseguendo quindi per circa cinque libri. La terza dovrebbe infine concludere la storia dei romanzi".

