Una mamma per amica, Ted Sarandos di Netflix svela: "Trattative in corso per nuovi episodi"

Nuovi episodi di Una mamma per amica in arrivo su Netflix? Forse sì. Ted Sarandos, capo della sezione contenuti, ha svelato che sarebbero in corso trattative preliminari con i creatori dello show Amy Sherman e Daniel Palladino per proseguire con il revival.

"Ce lo auguriamo" ha dichiarato Sarandos. "Siamo felici del successo dello show, i fan ne hanno amato la qualità, gli è stato dato ciò che speravano. La cosa peggiore è aspettare due anni per rivedere il tuo show preferito e poi rimanere delusi".

Leggi anche: Una mamma per amica: 15 cose che potreste non aver notato del revival

Al momento i portavoce di Netflix e Warner Bros. Television non hanno ancora confermato le parole di Sarandos, ma il colpo di scena che chiudeva il quarto episodio del revival, Una mamma per amica: di nuovo insieme, darebbe chiaramente spazio a un futuro possibile per la serie tv.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Una mamma per amica, Ted Sarandos di Netflix...