Amy Sherman-Palladino: dalle Gilmore Girls a The Marvelous Mrs. Maisel per Amazon

Dopo il successo del revival Una mamma per amica: di nuovo insieme, Amy Sherman ha stretto una collaborazione con Amazon per il suo nuovo show. Il titolo del pilot è The Marvelous Mrs. Maisel, protagonista dell'episodio è Rachel Brosnahan nei panni di Miriam "Midge" Maisel, casalinga degli anni '50 che si lancia nella stand-up comedy. Tony Shalhoub interpreta suo padre, mentre Michael Zegen è il marito della donna. Fa parte del cast anche Alex Borstein.

Tra i nuovi pilot di Amazon in arrivo si segnala anche la commedia di supereroi The Legend of Master Legend, una comedy incentrata su coltivatori di marijuana ambientata negli anni '80 intitolata Budding Prospects, uno show animato dal titolo The New V.I.P.s e Oasis, serie tv che vede protagonista la star inglese Richard Madden.

