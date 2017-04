Una Mamma per Amica: per gli Emmy il revival è una Serie Limitata

Il 13 luglio verranno annunciate le nomination della 69esima edizione dei premi Emmy e Netflix ha ora confermato che Una mamma per amica: di nuovo insieme sarà in corsa per ottenere una candidatura nella categoria dedicata alle Serie Limitate.

I produttori avevano chiesto di accettare la definizione nonostante i quattro episodi, ognuno dedicato a una stagione diversa, fossero in realtà la continuazione della serie originale, in passato considerata Serie Drammatica. Dopo una valutazione da parte dei membri della TV Academy la richiesta è stata ufficialmente accettata.

La concorrenza sarà comunque di altissimo livello e comprende Piccole grandi bugie, Feud e American Crime.

