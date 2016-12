Una mamma per amica: Netflix ha anticipato l'arrivo di un nuovo revival?

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sul finale di Una mamma per amica: di nuovo insieme di non proseguire nella lettura di questa news

A differenza di altri revival, Una mamma per amica: di nuovo insieme sembrava costruito espressamente per permettere ai personaggi (e al cast) di tornare per un'ultima volta a Stars Hollow. Eppure le quattro parole (in italiano tre) con cui si conclude l'ultimo episodio lascerebbero aperte alcune questioni non da poco. Adesso a sottolineare questo aspetto ci pensa la stessa Netflix, produttrice del revival, con un tweet assai ambiguo.

Il quarto e ultimo episodio, Autunno, si conclude con Rory che confessa alla madre di essere incinta. Chi è il padre del bambino? Logan, con cui Rory intrattiene una relazione aperta, il povero Paul, fidanzato di cui nessuno si ricorda, o il misterioso "Wookiee" con cui una Rory alticcia ha avuto un fugace incontro?

Where's an eighth grade science fair when you need one? #GilmoreGirls pic.twitter.com/6qYnjbn32q — Netflix US (@netflix) 28 dicembre 2016

L'immagine scelta da Netflix per il tweet è un riferimento ad April, la figlia di Luke, introdotta in modo simile nella stagione 6 come una ragazzina che cercava di dare un'identità al padre attraverso un progetto di scienze.

Ma cosa si cela dietro l'enigmatico tweet di Netflix? Un futuro revival che mostrerà Rory incinta o addirittura già impegnata a sua volta nel ruolo di madre? Dopo la premiere, Amy Sherman, autrice dello show, ha spiegato che la rivelazione non deve essere necessariamente intesa come cliffhanger (specificando che anche l'aborto è un'opzione possibile per Rory), ma ha aggiunto di sapere chi sia il padre. Cosa riserva il futuro a Rory e agli altri abitanti di Stars Hollow? Ci sarà un ulteriore seguito alle loro avventure?

