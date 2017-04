Una mamma per amica: Lauren Graham e Alexis Bledel non sono convinte della necessità di un altro revival

Il colpo di scena che ha concluso il revival di Una mamma per amica non ha lasciato interdetto solo il pubblico, ma anche gli stessi interpreti dello show. Mentre Netflix dà chiari segnali di voler proseguire la storia di Rory e Lorelai Gilmoure, le interpreti non sono convinte della necessità di andare avanti.

"Non è un finale, è un cliffhanger!" ha spiegato Lauren Graham commentando le quattro parole con cui Rory (Alexis Bledel) le annuncia di essere incinta. "Ci ho messo un po', ma alla fine mi è piaciuto... ma non è un finale."

"Non è certo la fine che mi aspettavo" ha commentato Alexis Bledel. "Ho detto a Amy Sherman che avrei voluto un finale migliore per Rory dopo tutta la fatica che ha fatto. Volevo che avesse successo... per me è stata dura digerire quel finale."

Nonostante il finale aperto, che dà spazio a un nuovo revival, le due interpreti non sono sicure che tornare ancora una volta a Stars Hollow sia la cosa giusta da fare.

"Forse è sbagliato continuare solo per trovare il finale più soddisfacente, non so se c'è bisogno di andare avanti" ha dichiarato Lauren Graham. "Non vorrei che sembrasse che abbia approfittato troppo del calore del pubblico."

"Credo che per me dipenda dalla storia che stiamo raccontando" aggiunge Alexis Bledel. "Non ci saremmo mai aspettate questa svolta, perciò al momento stiamo ancora metabolizzando."

Lauren Graham aggiunge, però, che interpreterebbe Lorelai Gilmore "fino al giorno della mia morte se potessi, ma probabilmente c'è un modo per tener vivo il mio personaggio e anche gli altri... E non so se un altro revival sia la cosa migliore per loro."

