Una mamma per amica, Alexis Bledel parla del futuro della serie e di Rory

Durante alcuni incontri per la promozione di The Handmaid's Tale, nuovo drama per il canale Hulu, Alexis Bledel ha già parlato del futuro di Una mamma per amica:

"Vogliamo raccontare un'ottima storia. Una mamma per amica: di nuovo insieme è venuto da sè, dopo un incontro con i fan, abbiamo colto l'occasione ed è venuto fuori davvero facilmente e sembrava la cosa giusta da fare. Noi vogliamo raccontare una bella storia e ci siamo riusciti. L'unica cosa che posso dire del futuro è che, se ci sarà un seguito, sarà al momento giusto."

L'attrice che interpreta ha però confermato che per ora non ci sono progetti di nuovi episodi:

"Non ho sentito nulla a riguardo, non se n'è parlato."

Nel finale del revival in quattro parti - attenzione spoiler - Rory annuncia a Lorelai di aspettare un bambino. L'incertezza sul futuro della famiglia, su chi sia il padre e su come proseguirà la loro storia tiene spalancata la porta per un sequel.

La Bledel non ha idea su chi sia il padre:

"Vive tutto nella mente di Amy Sherman, ha una visione molto chiara, ma non ci ha detto altro oltre alla storia e ai personaggi che abbiamo dovuto girare."

