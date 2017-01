Una: il trailer del film con Rooney Mara e Ben Mendelsohn

Rooney Mara e Ben Mendelsohn sono i protagonisti del film Una, diretto da Benedict Andrews.

Il lungometraggio si basa sullo spettacolo teatrale di David Harrower intitolato Blackbird e racconta quello che accade a Ray, un uomo che in passato ha avuto un'intensa relazione con Una. All'epoca la ragazza era minorenne e per questa ragione lui era finito in prigione. Quindici anni dopo Una si presenta improvvisamente nel suo ufficio. Ray, che ora si è rifatto una vita, dovrà confrontarsi con la ragazza che va in cerca di risposte.

Fanno parte del cast del film, in arrivo il 19 gennaio nelle sale americane, anche Riz Ahmed, Indira Varma, Tara Fitzgerald, Tobias Menzies e Isobelle Molloy.

Home News Una: il trailer del film con Rooney Mara e Ben...