Un Trono al Sole: Game of Thrones in versione soap... con i the Jackal!

In occasione del finale della settima stagione de Il trono di spade, la pagina Facebook di RaiPlay ha ricondiviso uno spassoso video del 2015 in cui la famosa serie cult HBO incontra... Un posto al sole. Tutti i volti più noti della famosa soap-opera partenopea, infatti, prendono il ruolo di uno dei personaggi di Game of Thrones:

Un Posto al sole, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli, va in onda su RaiTre dal lunedì al venerdì ore 20.30 ed è arrivata al ventunesimo anno di programmazione. Per Un Posto al Sole parlano i suoi numeri non solo in termini di longevità televisiva ma anche in termini di ascolti (circa 2.500.000 spettatori di media al giorno con punte vicine ai 3.500.000, per un 10% di share medio e vette di ascolto attorno al 15%) e di gradimento (come testimoniano i frequenti riscontri attraverso focus group, sondaggi di opinione, sito web e social network). Il successo crescente di questi anni conferma la capacità di Un Posto al Sole di intrecciare i temi classici della soap - amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia - con il vissuto quotidiano e le tematiche sociali, ambientando il tutto nello splendido scenario partenopeo e valorizzando ogni giorno i luoghi utilizzati per le riprese.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Un Trono al Sole: Game of Thrones in versione...