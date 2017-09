Ufficiale! Tim Miller dirigerà Terminator 6!

L'esordio alla regia di Tim Miller, Deadpool, si è rivelato un successo senza precedenti. Dopo aver rinunciato a dirigere il sequel, Miller si è trovato di fronte una vasta possibilità di offerte e adesso sembra aver scelto il suo prossimo progetto, Terminator 6.

Skydance Media, compagnia che ha prodotto Terminator: Genisys ha ufficializzato l'ingaggio di Miller con un teet in cui invita a "unirsi ai cineasti Jim Cameron e Tim Miller per un'esclusiva conversazione sul nuovo Terminator."

Join filmmakers @JimCameron and Tim Miller for an exclusive conversation about the upcoming Terminator. To RSVP: https://t.co/XPQm509D1Q pic.twitter.com/jfzX631PN9