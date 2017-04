Twin Peaks: un nuovo teaser della serie dedicato alla città

Showtime ha diffuso un nuovo teaser del revival di I segreti di Twin Peaks, annunciando quando si concluderà la messa in onda dei diciotto episodi della serie che verrà presentata in anteprima alla 70esima edizione del Festival di Cannes.

Dopo il debutto, previsto per il 21 maggio, la messa in onda terminerà infatti domenica 3 settembre con due episodi.

A partire dal 6 agosto la serie di David Lynch verrà poi spostata alle 20 per dare spazio nello slot delle 21 ai nuovi episodi di Ray Donovan.

David Lynch si è occupato della regia di tutti gli episodi ambientati a distanza di oltre venti anni dall'omicidio di Laura Palmer. La sceneggiatura è stata scritta da Lynch insieme a Mark Frost.

Tra le new entry della serie sono in arrivo Monica Bellucci, Michael Cera, Tim Roth, Ernie Hudson e il cantante Eddie Vedder.

