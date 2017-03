Twin Peaks: un inquietante messaggio per promuovere la serie

Showtime sta proseguendo la sua campagna per promuovere l'arrivo dei nuovi episodi della serie I segreti di Twin Peaks, che ritornerà sugli schermi americani il 21 maggio con una première della durata di due ore.

In Australia il marketing ha ideato un modo molto originale per ricordare It's Happening Again (Sta accadendo di nuovo): sui poster in cui si chiedono informazioni sulla scomparsa di Laura Palmer è infatti presente un numero di telefono. I fan che hanno provato a comporlo hanno potuto ascoltare, dopo il tema musicale dello show, un messaggio registrato al contrario in cui si ripete la frase già utilizzata per i poster e i teaser.

Somebody in Australia call this phone # - #TwinPeaks pic.twitter.com/idppJ5jGeh — Twin Peaks (@TwinPeaksArchve) March 5, 2017

E' prevista la messa in onda di diciotto episodi in totale e la storia sarà ambientata 25 anni dopo quanto mostrato nello show originale.

David Lynch si è occupato della regia di tutti gli episodi ambientati a distanza di oltre venti anni dall'omicidio di Laura Palmer. La sceneggiatura è stata scritta da Lynch insieme a Mark Frost.

Tra le new entry della serie sono in arrivo Monica Bellucci, Michael Cera, Tim Roth, Ernie Hudson e il cantante Eddie Vedder.

