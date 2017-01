Twin Peaks: un assaggio della nuova stagione al Sundance Film Festival?

Per adesso Showtime non ha comunicato la data di uscita della nuova stagione de I segreti di Twin Peaks, ma il revival di David Lynch potrebbe arrivare prima del previsto.

Circolano voci su una trattativa tra la produzione e il Sundance Film Festival, che potrebbe ospitare un evento speciale dedicato alla serie di culto. Per il momento le notizie al riguardo sono piuttosto vaghe. Il Sundance potrebbe ospitare una proiezione a sorpresa di alcuni episodi, tradizione consolidata della manifestazione che si tiene a fine gennaio, e si vocifera addirittura la possibilità dell' intervento di alcuni ospiti, tra cui lo stesso Lynch.

Per il momento i portavoce di Showtime hanno negato i contatti con il Sundance. D'altronde le notizie trapelate sui nuovi episodi di Twin Peaks sono davvero scarse. Le uniche conferme ufficiali sono arrivate sul ricchissimo cast, che tornerà quasi al completo e in più vedrà tanti nuovi arrivi. Restiamo in attesa di ulteriori novità al riguardo.

