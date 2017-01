Twin Peaks: svelata la data della premiere del revival?

Showtime potrebbe aver rivelato la data di uscita dell'attesa premiere di I segreti di Twin Peaks, creando una certa eccitazione sul web.

Uno dei fan sites di Twin Peaks più attivi, Welcome to Twin Peaks, ha pubblicato la foto di un calendario ufficiale di Showtime del 2017 che ospita ogni mese una serie diversa. La pagina dedicata a Twin Peaks è maggio, e la prima data della pagina - domenica 30 aprile - è occupata dalla celebre immagine dei titoli di testa dello show con la scritta 'Welcome to Twin Peaks'.

Il 9 gennaio si terrà il Showtime's TCA Winter Press Tour event ed è probabile che allora ci saranno aggiornamenti ufficiali sulla messa in onda della nuova stagione della serie di culto. Ieri sono trapelati rumor che vorrebbero un evento speciale sul ritorno dello show ospitato a fine mese dal Sundance Film Festival. A riscaldare gli animi ci aveva pensato, qualche giorno fa, Sherilyn Fenn con un tweet ambiguo in cui annunciata l'arrivo dello show "prima di quanto pensiate" senza però fornire ulteriori dettagli.

It's happening again.....this year....sooner than you think.... pic.twitter.com/CgEazhx8JQ — sherilynfenn (@sherilynfenn1) 1 gennaio 2017

Il co-autore di Twin Peaks Mark Frost è intervenuto su Twitter negando la preannunciata proiezione al Sundance, ma non si è espresso sulla data della premiere trapelata. Che la foto del calendario sia attendibile?

Just to quash a silly rumor going around: Twin Peaks is NOT, repeat, NOT going to be shown at Sundance this year. — Mark Frost (@mfrost11) 3 gennaio 2017

