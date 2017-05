Twin Peaks, su Cielo le prime due stagioni della serie di David Lynch

Patrizio Marino

Mentre cresce l'attesa per gli episodi inediti della terza stagione de I segreti di Twin Peaks, che saranno presentati a fine maggio in anteprima al Festival di Cannes, e trasmessi poi in contemporanea in America e in Italia, in esclusiva su Sky Atlantic, tutti gli appassionati della prima ora di Twin Peaks possono infatti esultare, a partire dal 10 maggio, Cielo (DTT canale 26, Sky canale 126 e TivùSat canale 19) manderà in onda le prime due stagioni della serie cult degli anni '90, ideata da David Lynch e Mark Frost.

I primi tre episodi della prima stagione de I Segreti di Twin Peaks andranno in onda in una serata evento mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 21.15. Dal mercoledì successivo, 17 maggio, l'appuntamento continua in seconda serata, alle ore 23.00, con un doppio episodio (il quarto e il quinto della prima stagione).

Sarà così possibile vivere su Cielo le atmosfere inquietanti e sovrannaturali della fittizia cittadina montana di Twin Peaks, a confine tra Stati Uniti e Canada. La tranquilla vita del paesino è all'improvviso sconvolta dal ritrovamento, nei pressi di un lago, del corpo di Laura Palmer (interpretata da Sheryl Lee), una delle ragazze più popolari in città. La polizia locale e l'agente speciale Dale Cooper dell'FBI (Kyle MacLachlan) aprono le indagini, andando a scavare nei misteri del luogo e nei segreti dei suoi abitanti.

Con la sua atmosfera inconfondibile, i personaggi iconici e la colonna sonora memorabile (del compositore italo-americano Angelo Badalamenti), "I Segreti di Twin Peaks" ha fatto scuola nel mondo delle serie televisive, ricevendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, compresi tre Golden Globe - migliore serie drammatica, miglior attore protagonista Kyle MacLachlan, migliore attrice non protagonista Piper Laurie - e 2 Emmy.

Al ritorno de "I Segreti di Twin Peaks" Cielo associa anche il concorso "Vinci Twin Peaks con Cielo", che ha validità dal 10 al 24 maggio. Durante i break pubblicitari de "I Segreti di Twin Peaks", compariranno alcune domande relative agli episodi in onda. Collegandosi al sito vinciconcielo.it i telespettatori potranno rispondere a ciascuna domanda e provare a vincere il cofanetto con la collezione blu-ray delle prime due stagioni e altri oggetti di culto della serie.

