Twin Peaks: la torta di ciliegie protagonista dei nuovi misteriosi poster promozionali

Cristiano Ogrisi

A poco meno di due mesi dalla première della terza stagione de I segreti di Twin Peaks, alcuni misteriosi cartelloni raffiguranti una torta di ciliegie sono comparsi negli Stati Uniti. La maggior parte dei manifesti è stata trovata a Seattle, dove il pilot e la nuova serie sono state girate, a Missoula, dove è nato David Lynch, e a Philadelphia, dove Lynch ha frequentato la Pennsylvania Academy of the Fine Arts.

Qual è il significato di questi cartelloni? Perché proprio la torta di Norma tanto amata da Dale Cooper (Kyle MacLachlan)? Non ci sono ulteriori indizi, ma il sito ufficiale avverte:

"Ce ne sono anche altri in giro, quindi tenete gli occhi aperti.. e sulla strada!"

Missoula, MONTANA!

Birthplace of David Lynch.

Home of Maddy Ferguson.

Location of this billboard.

David Lynch ha affermato che non sarà rivelato nulla dello show prima della messa in onda del primo episodio, ma l'attesa per i fan è quasi terminata. La terza stagione sarà composta da diciotto episodi in totale e la storia sarà ambientata 25 anni dopo quanto mostrato nello show originale. Lynch si è occupato della regia di tutti gli episodi e ha firmato la sceneggiatura insieme a Mark Frost. Oltre al cast originale, la serie presenterà alcune new entrym tra cui Monica Bellucci, Michael Cera, Tim Roth, Ernie Hudson e il cantante Eddie Vedder.

Leggi anche: 25 anni di Twin Peaks: come la serie culto di David Lynch ha cambiato la storia della TV

