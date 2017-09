Twin Peaks: la casa di Laura Palmer è visitabile dai fan

La messa in onda dei nuovi episodi della serie I segreti di Twin Peaks ha creato qualche imprevisto ai proprietari di una casa che si trova nella città Everett, Washington. L'edificio è stato utilizzato da David Lynch per girare le sequenze ambientate nella casa di Laura Palmer e i proprietari devono ora fare i conti con la curiosità e l'interesse dei fan.

Nell'ultimo episodio andato in onda, infatti, si vedono Dale Cooper e Laura Palmer, in una versione in cui si fanno chiamare Richard e Carrie Page, che ritornano nella città di Twin Peaks. Quando i due bussano alla porta della casa di proprietà dei Palmer è una donna chiamata Alice Tremond ad aprire ai due e il ruolo è stato affidato proprio a Mary Reber, la proprietaria della casa.

La donna ha raccontato: "Ci sono molte persone che vengono qui. Alcune chiamano e chiedono un appuntamento per entrare e vedere la casa, e siamo felici di farlo. Abbiamo incontrato persone fantastiche che vengono dall'estero. Ovviamente non lasciamo entrare tutti, ma ci sono stati tanti visitatori, in particolare dopo il finale".

La donna ha acquistato la casa tre anni fa, senza aver mai visto in precedenza l'iconico show. La Reber ha poi ricordato che è felice di accogliere i fan perché la donna che ci viveva non permetteva l'accesso ai visitatori, mentre loro la considerano una situazione divertente e ricca di risvolti positivi.

Home News Twin Peaks: la casa di Laura Palmer è visitabile...