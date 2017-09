Twin Peaks, Kyle MacLachlan: "Non ho ancora capito cosa succede nel finale!"

I segreti di Twin Peaks ha concluso il suo grande ritorno, 25 anni dopo l'esordio della serie su Showtime. Il doppio episodio è stato complesso, sconvolgente e dal finale aperto, proprio come la conclusione andata in onda nel 1991.

Leggi la recensione del finale: Twin Peaks 3, episodi 17 - 18: la fine è un nuovo inizio?

A partire dall'annuncio ufficiale del revival della serie, avvenuto quasi tre anni fa sul profilo Twitter di Mark Frost, tutti sapevano che Twin Peaks - The Return sarebbe stato un ultimo sguardo sullo show di David Lynch, senza nessuna possibilità di una quarta stagione. Durante un'intervista con Deadline, Kyle MacLachlan, storico volto dell'agente Dale Cooper, ha dichiarato:

"Beh, ne sono certo, non si è mai parlato di andare avanti con Twin Peaks. La situazione è questa."

L'attore, interprete non solo dell'Agente Cooper, ma anche di Dougie Jones e del malvagio Mr. C, si è trovato nel finale di serie proprio come nel finale della seconda stagione del 1991, in estrema difficoltà, tanto da lasciar pensare alla possibilità di un sequel. Riguardo le scene finali, McLachlan ha affermato:

"Il finale è... lo sto ancora processando, per essere sincero. Ho visto ogni episodio per la prima volta in tv, non ho visto niente in anteprima, mi è piaciuto vivermi così la stagione. Anche se mi chiedo 'Ok, che vuol dire?'. Non ho risposte ancora."

L'amministratore delegato di Showtime, David Nevins, aveva dichiarato tempo fa che non è detta l'ultima parola:

"Non credo ci sarà una continuazione, ma non è impossibile. Io e David Lynch abbiamo evitato la conversazione da un po', vogliamo che la storia abbia il tempo di farsi strada e vedere cosa proveranno le persone alla fine".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Twin Peaks, Kyle MacLachlan: "Non ho ancora...