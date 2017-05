Twin Peaks: il nuovo teaser trailer cita The Walking Dead e Il trono di spade

Showtime ha diffuso un altro teaser trailer per la terza stagione de I segreti di Twin Peaks, il cui ritorno sugli schermi è previsto per il 21 maggio con una première della durata di due ore, in Italia su Sky Atlantic. Stavolta vengono citati tutti i telefilm più di successo degli ultimi anni, da Mad Men a Il trono di spade, da The Walking Dead a Breaking Bad, solo per sottolineare che prima di loro c'era già un qualcosa di strano e meraviglioso:

La serie tv originale debuttò nel 1990 sulla ABC e diventò subito uno degli show più amati di sempre: Twin Peaks è una tranquilla cittadina montana nello stato di Washington, un giorno la giovane Laura Palmer viene trovata morta e avvolta in un telo di plastica. Le indagini del detective Cooper porteranno a galla una realtà molto più inquietante delle apparenze. La nuova attesissima stagione sarà formata da 18 episodi e sarà ambientata esattamente 25 anni dopo la serie originale. David Lynch si è occupato della regia della stagione, scritta insieme al leggendario partner Mark Frost. Ritroveremo Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Catherine E. Coulson, David Duchovny, Sherilyn Fenn, Miguel Ferrer, Kyle MacLachlan, lo stesso Lynch, Everett McGill, Alicia Witt e Grace Zabriskie. Mentre per quanto riguarda le nuove star vedremo Naomi Watts, Eddie Vedder, Tom Sizemore, Amanda Seyfried, Tim Roth, Trent Reznor, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd, Ernie Hudson, Balthazar Getty, Sky Ferreira, Francesca Eastwood, Laura Dern - una delle muse di Lynch - Michael Cera e James Belushi.

