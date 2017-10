Twin Peaks: il nuovo libro di Frost svela il destino di Laura Palmer!

Lo sceneggiatore Mark Frost ha scritto un nuovo romanzo che svela degli interessanti segreti legati al mondo della serie I segreti di Twin Peaks. Il libro, intitolato The Final Dossier aiuta a colmare il vuoto esistente tra la seconda stagione e la serie evento targata Showtime.

L'ultima puntata andata in onda mostrava l'agente Cooper, impegnato nel tentativo di modificare i tragici eventi avvenuti in passato, e Laura Palmer in una dimensione in cui si chiamavano Richard e Carrie Page. La donna, tuttavia, sembrava ricordarsi della sua vera identità negli ultimi minuti.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete dettagli sulla storia.

Il romanzo di Frost contiene ora un capitolo in cui l'agente Tammy Preston rivela i risultati di alcune sue indagini. Tra le pagine si scopre così che i documenti ufficiali riportano il fatto che l'agente ha indagato sul caso di Laura Palmer. La giovane non è però morta: è sparita dalla città senza lasciare alcuna traccia. Il suo corpo non è stato inoltre mai ritrovato, confermando quindi che Cooper è riuscito nella sua missione di salvarla anche se la famiglia non l'ha comunque mai più riabbracciata.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Twin Peaks: il nuovo libro di Frost svela il...