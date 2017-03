Twin Peaks: i protagonisti rivelano i loro momenti preferiti

A distanza di 25 anni la serie I segreti di Twin Peaks ritornerà sul piccolo schermo con gli episodi inediti realizzati per Showtime.

Sherilyn Fenn e Kyle MacLachlan hanno ora raccontato al magazine Entertainment Weekly quali sono i loro momenti preferiti delle puntate originali.

L'interprete di Audrey Horne ha svelato che il suo episodio preferito è quello in cui la ragazza si mette a ballare: "Il giorno in cui ho girato la scena in cui danzo, David Lynch si è presentato e ha detto 'Okay, prendete tutti un cappuccino, stiamo riscrivendo la sequenza e Audrey, tu alla fine ti metterai a ballare'. E io ho pensato 'Cooosa?'".

Kyle, che ha il ruolo dell'agente Dale Cooper, ricorda un altro strano momento come il suo preferito: quello in cui si trova alle prese con un lama. L'attore ha ricordato: "Per quella scena, ovviamente, non eravamo preparati. Cose come quelle accadevano sempre. David li chiama degli incidenti felici. Li accoglie a braccia aperte".

David Lynch si è occupato della regia di tutti gli episodi ambientati a distanza di oltre venti anni dall'omicidio di Laura Palmer. La sceneggiatura è stata scritta da Lynch insieme a Mark Frost.

Tra le new entry della serie sono in arrivo Monica Bellucci, Michael Cera, Tim Roth, Ernie Hudson e il cantante Eddie Vedder.

