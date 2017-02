Twin Peaks: due nuovi poster del ritorno della serie

Showtime ha diffuso due nuovi poster della serie I segreti di Twin Peaks, che ritornerà sugli schermi americani il 21 maggio con una première della durata di due ore.

Le immagini, come accaduto con i teaser, sottolineano "Sta succedendo di nuovo".

E' prevista la messa in onda di diciotto episodi in totale e la storia sarà ambientata 25 anni dopo quanto mostrato nello show originale.

Ecco le locandine:

David Lynch si è occupato della regia di tutti gli episodi ambientati a distanza di oltre venti anni dall'omicidio di Laura Palmer. La sceneggiatura è stata scritta da Lynch insieme a Mark Frost.

Tra le new entry della serie sono in arrivo Monica Bellucci, Michael Cera, Tim Roth, Ernie Hudson e il cantante Eddie Vedder.

