Twin Peaks: David Lynch ha fatto riscrivere il brano ai Nine Inch Nails perché il primo era poco aggressivo

Tra i momenti indimenticabili del revival di I segreti di Twin Peaks vi è senza dubbio la performance dei Nine Inch Nails che nel mitico episodio 8, uno dei più riusciti, eseguono l'abrasiva She's Gone Away. Nel corso di un'intervista il leader della band Trent Reznor ha raccontato i retroscena della loro partecipazione allo show.

Il compositore svela che "in realtà all'inizio avevamo scritto un brano diverso. Ma David ci ha detto 'Perché non scrivete qualcosa meno legato al sound di Twin Peaks, più aggressivo e ruvido? Mi pare che abbia aggiunto 'Fatemi drizzare i capelli sulla testa.'"

Ebbene, la missione, a giudicare dal brano presentato, è stata portata a termine con successo.

